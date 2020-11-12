В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,4%, с декабрем 2019 г. – 106,9%, в том числе на инвестиционные товары – 100,3% и 106,3% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 108,2%, потребительские товары – 100,4% и 103,3% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 101,5%, с декабрем 2019 г. – 105,5%, в том числе в растениеводстве – 101,4% и 103,5% соответственно, животноводстве – 101,5% и 105,9% соответственно.

Индекс цен в строительстве в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 99,7%, с декабрем 2019 г. – 112,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,1% и 107,6% соответственно, машины и оборудование – 99,5% и 115,2%, прочие работы и затраты – 98,1% и 117,4% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 99,8%, с декабрем 2019 г. – 110,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100%, с декабрем 2019 г. – 101%.