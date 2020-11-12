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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $3,7 МЛРД
17:53 12.11.2020
За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $3,7 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (50,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (10,1%), Кипра (10%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3,3 млрд, или 88,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2020 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж $2,1 млрд инвестиций.
Значительные объемы инвестиций организации столицы направили субъектам хозяйствования Российской Федерации (65,4% от всех направленных инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (13,3%), Украины (11,9%).
На долю прямых инвестиций приходилось 96,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
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