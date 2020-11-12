ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $3,7 МЛРД


17:53 12.11.2020

За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $3,7 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (50,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (10,1%), Кипра (10%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3,3 млрд, или 88,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2020 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж $2,1 млрд инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организации столицы направили субъектам хозяйствования Российской Федерации (65,4% от всех направленных инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (13,3%), Украины (11,9%).

На долю прямых инвестиций приходилось 96,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2020
валюта курс
EUR 3.0184
USD 2.5551
RUB 3.3546
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0247 +0.0063
USD 2.5680 +0.0129
RUB 3.3319 -0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0220 3.0290
USD 2.5640 2.5660
RUB 3.3260 3.3340
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1820
EUR/RUB 90.5500 91.2000
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте