За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минска иностранные инвесторы вложили $3,7 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (50,3% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (10,1%), Кипра (10%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3,3 млрд, или 88,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2020 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж $2,1 млрд инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организации столицы направили субъектам хозяйствования Российской Федерации (65,4% от всех направленных инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (13,3%), Украины (11,9%).

На долю прямых инвестиций приходилось 96,2% всех направленных инвестиций за рубеж.