В БГУ стартует новый проект «Школа бренд-менеджмента».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на формирование у студенческой молодежи навыков в области маркетинга, бренд-менеджмента и PR. Проект предполагает проведение восьми занятий, включающих тематические лекции, семинары и мастер-классы квалифицированных специалистов-практиков отечественных бизнес-компаний.

Участниками проекта могут стать все желающие студенты 3-5 курсов и магистранты БГУ. Для этого следует зарегистрироваться и выполнить тестовое задание до 20 ноября включительно. Конкурсантам необходимо в формате эссе представить собственную концепцию бренда одного из регионов Беларуси. Дополнительно можно разработать афишу, плакат или презентацию в соответствии с представленной идеей.

С подробными критериями отборочного испытания можно ознакомиться на сайте БГУ.

Занятия будут организованы два раза в неделю с 1 по 24 декабря на базе факультета международных отношений.

В конце обучения все участники получат сертификаты.

Организаторами проекта выступают УВРМ БГУ и БелБрендАудит.