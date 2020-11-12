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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА» СТАРТУЕТ В БГУ
17:19 12.11.2020
В БГУ стартует новый проект «Школа бренд-менеджмента».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на формирование у студенческой молодежи навыков в области маркетинга, бренд-менеджмента и PR. Проект предполагает проведение восьми занятий, включающих тематические лекции, семинары и мастер-классы квалифицированных специалистов-практиков отечественных бизнес-компаний.
Участниками проекта могут стать все желающие студенты 3-5 курсов и магистранты БГУ. Для этого следует зарегистрироваться и выполнить тестовое задание до 20 ноября включительно. Конкурсантам необходимо в формате эссе представить собственную концепцию бренда одного из регионов Беларуси. Дополнительно можно разработать афишу, плакат или презентацию в соответствии с представленной идеей.
С подробными критериями отборочного испытания можно ознакомиться на сайте БГУ.
Занятия будут организованы два раза в неделю с 1 по 24 декабря на базе факультета международных отношений.
В конце обучения все участники получат сертификаты.
Организаторами проекта выступают УВРМ БГУ и БелБрендАудит.
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