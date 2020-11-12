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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШИХ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В БЮДЖЕТ АКЦИЗОВ СОСТАВИЛА 252,4 МЛН РУБЛЕЙ


17:06 12.11.2020

В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-сентябрь 2020 года составила 252,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это на 39,3 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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