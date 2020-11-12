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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕМП РОСТА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ МТЗ В УКРАИНУ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОСТАВИЛ 110,8%


16:47 12.11.2020

Темп роста экспорта продукции ОАО «МТЗ» в Украину в январе-октябре 2020 года составил 110,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«Украина – третий партнер МТЗ по объему экспорта тракторов среди всех направлений мирового экспорта предприятия, после России и Казахстана. На украинском рынке ОАО «МТЗ» работает через разветвленную дилерскую сеть, субъекты которой имеют множество филиалов во всех регионах страны», - рассказал заместитель маркетинг директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ - начальник управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ Михаил Вардугин.

Если говорить подробнее о двух других ключевых партнерах, то товаропроводящая сеть ОАО «МТЗ» на рынках России и Казахстана построена по принципу реализации тракторов ведущими мировыми производителями. Это система, в основании которой находятся собственные субъекты товаропроводящей сети ОАО «МТЗ», работающие с производителем техники путём заключения рамочных годовых контрактов. По ним субъекты ТПС ОАО «МТЗ» приобретают тракторную технику и необходимые запасные части для дальнейшего продвижения продукции через разветвленную дилерскую сеть.

«Рынок тракторов стран ближнего зарубежья является стратегически важным для Минского тракторного завода. Россия, Казахстан и Украина традиционно относится к странам с развитым аграрным сектором, значение которого в течение последних нескольких лет постоянно возрастает», - отметил Михаил Вардугин.

До конца года Минский тракторный завод планирует поставить в Россию не менее 2,4 тыс. единиц техники, в Казахстан – более 1 тыс., в Украину – 350.

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются модели серий 800/900/1000/1200 и 1500. Модельный ряд предлагаемых покупателям тракторов включает как упрощенные модификации, так и модели многофункционального назначения.
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