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ЭКОНОМИКА РБ


В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЛОЖИЛИ $967,4 МЛН


16:11 12.11.2020

За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $967,4 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (27,6% от всех поступивших инвестиций), Кипра (15,4%), Швейцарии (4,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $516,7 млн, или 53,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $252,7 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (72,8% от всех направленных инвестиций), Сингапура (10,2%), Украины (5,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 98,7% всех направленных инвестиций за рубеж
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