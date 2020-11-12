ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЛОЖИЛИ $967,4 МЛН

16:11 12.11.2020 За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $967,4 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (27,6% от всех поступивших инвестиций), Кипра (15,4%), Швейцарии (4,4%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $516,7 млн, или 53,4% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $252,7 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (72,8% от всех направленных инвестиций), Сингапура (10,2%), Украины (5,8%). На долю прямых инвестиций приходилось 98,7% всех направленных инвестиций за рубеж