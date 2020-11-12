В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 104,2%, к январю-октябрю 2019 года – 105,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в октябре подорожали по сравнению с сентябрем на 0,6%, с начала года – на 7,7%, в январе-октябре текущего года к январю-октябрю 2019 года – на 5,2%.

Цены на услуги в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,3 процентных пункта, с начала года они подскочили на 6,1%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года – на 7,0%.