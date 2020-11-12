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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТАЯ ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ 16-22 НОЯБРЯ
15:55 12.11.2020
С 16 по 22 ноября 2020 года в Беларуси пройдет 10-я Всемирная неделя предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС организаторы, тема Недели — «Бизнес в эпоху перемен». Программа будет состоять из стримов выступлений спикеров, онлайн-конференций, воркшопов, лекций, круглых столов, дискуссий и возможностей для работы в интернете.
Среди спикеров GEW Belarus - члены Координационного Совета Ольга Ковалькова, Алесь Алехнович, Таня Маринич, Максим Богрецов, Ольга Шпарага, Павел Данейко, Дмитрий Крук, а также международные эксперты такие как профессор Сергей Гуриев, премьер-министра Польши по вопросам Govtech Юстина Орловская, советник по цифровизации правительства Эстонии Мартен Каеватс, советник министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило, стартапы, предприниматели, инвесторы и эксперты.
«У нас не будет «воды» и параллельной реальности. Только актуальные и болезненные вопросы и вызовы, с которыми столкнулся белорусский и мировой бизнес в этом году. А также решения, источники вдохновения, примеры солидарности, поиск возможностей и точек роста», - отмечают организаторы.
С более подробной программой 10-й Недели предпринимательства в Беларуси, а также зарегистрироваться можно на сайте gew.by.
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