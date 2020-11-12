С 16 по 22 ноября 2020 года в Беларуси пройдет 10-я Всемирная неделя предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС организаторы, тема Недели — «Бизнес в эпоху перемен». Программа будет состоять из стримов выступлений спикеров, онлайн-конференций, воркшопов, лекций, круглых столов, дискуссий и возможностей для работы в интернете.

Среди спикеров GEW Belarus - члены Координационного Совета Ольга Ковалькова, Алесь Алехнович, Таня Маринич, Максим Богрецов, Ольга Шпарага, Павел Данейко, Дмитрий Крук, а также международные эксперты такие как профессор Сергей Гуриев, премьер-министра Польши по вопросам Govtech Юстина Орловская, советник по цифровизации правительства Эстонии Мартен Каеватс, советник министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило, стартапы, предприниматели, инвесторы и эксперты.

«У нас не будет «воды» и параллельной реальности. Только актуальные и болезненные вопросы и вызовы, с которыми столкнулся белорусский и мировой бизнес в этом году. А также решения, источники вдохновения, примеры солидарности, поиск возможностей и точек роста», - отмечают организаторы.

С более подробной программой 10-й Недели предпринимательства в Беларуси, а также зарегистрироваться можно на сайте gew.by.