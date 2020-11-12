Экспорт Беларуси в Камчатский край за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, при этом экспорт в Челябинскую область за девять месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом снизился на 1% и составил $62,3 млн, в Краснодарский край - на 8% и составил $155,3 млн.