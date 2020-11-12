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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В КАМЧАТСКИЙ КРАЙ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 23%
15:40 12.11.2020
Экспорт Беларуси в Камчатский край за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, при этом экспорт в Челябинскую область за девять месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом снизился на 1% и составил $62,3 млн, в Краснодарский край - на 8% и составил $155,3 млн.
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