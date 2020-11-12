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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $207,8 МЛН
15:24 12.11.2020
В январе-сентябре 2020 г. в реальный сектор экономики области (кроме банков) Брестской области иностранные инвесторы вложили $207,8 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (31,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (22,8%), Германии (15,3%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $190,6 млн, или 91,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.
В январе-сентябре 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций $401,9 млн.
Основная часть инвестиций организациями области была направлена субъектам хозяйствования Российской Федерации – 97,3% от всех направленных инвестиций.
На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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