ЭКОНОМИКА РБ

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $207,8 МЛН

15:24 12.11.2020 В январе-сентябре 2020 г. в реальный сектор экономики области (кроме банков) Брестской области иностранные инвесторы вложили $207,8 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (31,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (22,8%), Германии (15,3%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $190,6 млн, или 91,8% от всех поступивших иностранных инвестиций. В январе-сентябре 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций $401,9 млн. Основная часть инвестиций организациями области была направлена субъектам хозяйствования Российской Федерации – 97,3% от всех направленных инвестиций. На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.