ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $207,8 МЛН


15:24 12.11.2020

В январе-сентябре 2020 г. в реальный сектор экономики области (кроме банков) Брестской области иностранные инвесторы вложили $207,8 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (31,7% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (22,8%), Германии (15,3%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $190,6 млн, или 91,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

В январе-сентябре 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций $401,9 млн.

Основная часть инвестиций организациями области была направлена субъектам хозяйствования Российской Федерации – 97,3% от всех направленных инвестиций.

На долю прямых инвестиций приходилось 99,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2020
валюта курс
EUR 3.0184
USD 2.5551
RUB 3.3546
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0247 +0.0063
USD 2.5680 +0.0129
RUB 3.3319 -0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0220 3.0290
USD 2.5640 2.5660
RUB 3.3260 3.3340
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1820
EUR/RUB 90.5500 91.2000
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте