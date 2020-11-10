Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 ноября 2020 года выросло до 109,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 12 ноября зарегистрированы 110 тыс. 455 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 92 тыс. 843 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1027 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1098 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 780 тыс. 552 теста.