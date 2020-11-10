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ЭКОНОМИКА РБ
СОТРУДНИКИ 5 КРУПНЫХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕШЛИ НА ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ В СВЯЗИ С COVID-19
14:35 12.11.2020
В Витебской области сотрудники 5 крупных домов-интернатов перешли на вахтовый метод работы в связи с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.
Согласно информации, работники и технический персонал этих соцучреждений на 2 недели заступают на вахту, проживают в выделенных для них комнатах и затем 2 недели находятся дома.
Планируется перевести на такой режим еще 6 домов-интернатов с меньшей численностью проживающих.
За все время с начала пандемии в домах-интернатах не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 и даже ОРВИ.
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