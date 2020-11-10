В Витебской области сотрудники 5 крупных домов-интернатов перешли на вахтовый метод работы в связи с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.

Согласно информации, работники и технический персонал этих соцучреждений на 2 недели заступают на вахту, проживают в выделенных для них комнатах и затем 2 недели находятся дома.

Планируется перевести на такой режим еще 6 домов-интернатов с меньшей численностью проживающих.

За все время с начала пандемии в домах-интернатах не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 и даже ОРВИ.