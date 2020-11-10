|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ТАМОЖНЕ БЕЛАРУСИ ПОДСЧИТАЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДК
14:13 12.11.2020
В текущем году белорусская таможня с использованием инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) выявила порядка 1,3 тыс. нарушений таможенного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на таможенный осмотр автомобилей с применением таких технических средств контроля затрачивается не более 10 минут, а экономическая целесообразность их эксплуатации за 9 месяцев текущего года составила 42 белорусских рубля на один рубль затрат.
«Неинтрузивные технологии, применяемые при таможенном контроле, не только увеличивают скорость его проведения, но и значительно повышают его эффективность, позволяют обнаружить незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, в специально изготовленных тайниках, зачастую расположенных в труднодоступных местах автомобиля, либо увидеть нехарактерные для заявленного груза товары», - прокомментировали в ГТК.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
Курсы в банках
на 12.11.2020
Конвертация в банках
на 12.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте