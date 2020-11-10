В текущем году белорусская таможня с использованием инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) выявила порядка 1,3 тыс. нарушений таможенного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на таможенный осмотр автомобилей с применением таких технических средств контроля затрачивается не более 10 минут, а экономическая целесообразность их эксплуатации за 9 месяцев текущего года составила 42 белорусских рубля на один рубль затрат.

«Неинтрузивные технологии, применяемые при таможенном контроле, не только увеличивают скорость его проведения, но и значительно повышают его эффективность, позволяют обнаружить незаконно перемещаемые товары в конструктивных полостях транспортного средства, в специально изготовленных тайниках, зачастую расположенных в труднодоступных местах автомобиля, либо увидеть нехарактерные для заявленного груза товары», - прокомментировали в ГТК.