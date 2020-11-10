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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,3%
13:44 12.11.2020
Потребительские цены в Минской области в октябре 2020 года выросли по сравнению с сентябрем на 0,5 процентных пункта, с начала года – на 5,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за октябрь текущего года потребительские цены подскочили к октябрю 2019 года на 6,5%, за январь-октябрь 2020 года к уровню января-октября 2019 года – на 5,4%.
Продовольственные товары в октябре текущего года подорожали по сравнению с сентябрем на 0,6 процентных пункта, с начала года – на 3,8%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года – на 4,9%.
Цены на непродовольственные товары выросли в октябре на 0,4 процентных пункта, с начала года – на 7,4%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года – на 5,9%. При этом годовой рост цен на непродовольственные товары в октябре текущего года составил 8,7%.
Стоимость услуг в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем снизилась на 0,6 процентных пункта, с начала года – подскочила на 6,9%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года – на 7,5%.
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