РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦИС) получило права на продажу лицензий почтового сервиса IceWarp.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, сервис является единственной альтернативой Office 365 или G Suite с точки зрения многозадачности.

Так, IceWarp позволяет: составлять письма для большого числа получателей; находить контакты при создании календарного события; отправлять электронное письмо в комнату для группового чата; редактировать документ вместе с коллегами в режиме реального времени.

За приобретением лицензий на почтовый сервис IceWarp достаточно обратиться в НЦЭУ. Для заказа доступно три вида тарифов (в зависимости от объема данных): Lite, Standard и Professional.