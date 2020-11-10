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ЭКОНОМИКА РБ
НЦИС ПОЛУЧИЛ ПРАВО НА ПРОДАЖУ ЛИЦЕНЗИЙ ПОЧТОВОГО СЕРВИСА ICEWARP
13:16 12.11.2020
РУП «Национальный центр электронных услуг» (НЦИС) получило права на продажу лицензий почтового сервиса IceWarp.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, сервис является единственной альтернативой Office 365 или G Suite с точки зрения многозадачности.
Так, IceWarp позволяет: составлять письма для большого числа получателей; находить контакты при создании календарного события; отправлять электронное письмо в комнату для группового чата; редактировать документ вместе с коллегами в режиме реального времени.
За приобретением лицензий на почтовый сервис IceWarp достаточно обратиться в НЦЭУ. Для заказа доступно три вида тарифов (в зависимости от объема данных): Lite, Standard и Professional.
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