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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОДОРОГИ Р-16 БРЕСТ-ПЕСЧАТКА


13:08 12.11.2020

Завершена вторая очередь (с 28 км – по 41 км) реконструкции автомобильной дороги Р-16 Тюхиничи-Высокое-граница Польши (Песчатка).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, общая длина участка составила более 13 км. Проект имел две составляющие: модернизация существующей автомобильной дороги длиной 4 км и 9-километровый участок нового направления в обход города Высокое.

Строительство началось в мае 2019 г. и осуществлялось генподрядной организацией «ОАО ДСТ №4 Брест» за счет средств международной технической помощи Евросоюза по программе трансграничного сотрудничества европейского инструмента соседства «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 годы.

Дорога усовершенствована до III категории (2 полосы). На четырехкилометровом отремонтированном участке выполнены работы по расширению и усилению покрытия существующей дорожной одежды с применением асфальтобетонных смесей.

Что касается объездной дороги вокруг Высокого, то данный участок имеет цементобетонное покрытие с шириной проезжей части 8 м из бетона толщиной 20 см. На этом участке построено четыре кольцевых пересечения с существующими автодорогами и путепровод через железную дорогу длиной порядка 49 м.

Новая объездная дорога позволит перевозчикам попасть в обход города в пункт пропуска «Песчатка», что, в свою очередь, избавит центр населенного пункта от потока транзитного транспорта.

Обновленная Р-16 обеспечит транспорту удобный выход на трассу М1/Е30, а также повысит транзитную привлекательность страны для международных грузоперевозчиков и туристов.
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