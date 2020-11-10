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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «СПАРТАК» ПОЛУЧИЛА ГРАН-ПРИ И ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ВЫСТАВКЕ «ПРОДЭКСПО-2020»
12:35 12.11.2020
Продукция кондитерской фабрики «Спартак» получила Гран-При и золотые медали на выставке-ярмарке «Продэкспо-2020», которая проходит в Минске 10-13 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, уже впервые дни выставки продукция фабрики удостоилась награды в международном дегустационном конкурсе качества пищевой продукции «ПРОДЭКСПО-2020: «Традиции. Качество. Инновации». В частности, шоколад Impresso молочный и белый получил высокую оценку от жюри конкурса и удостоен главной награды в своей категории – Гран-При.
Во второй день выставки золотой медалью отмечены шоколад «Спартак» горький-элитный 72% и подарочный набор шоколадных конфет Impresso.
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