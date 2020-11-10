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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ВВЕДЕН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
11:56 12.11.2020
В Минске введен обязательный масочный режим. Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске, внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.
Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», это касается не только для работников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси.
Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
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