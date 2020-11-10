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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 80 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «ПРОДЭКСПО-2020» В МИНСКЕ
11:45 12.11.2020
Более 80 экспонентов из Беларуси и Российской Федерации принимают участие в специализированной продовольственной выставке-ярмарке «Продэкспо-2020», которая проходит в Минске с 10 по 13 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в первый день выставки состоялся деловой форум «Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси», который собрал представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы.
В рамках «Продэкспо-2020» также состоится церемония награждения победителей Международного кулинарного кубка-2020, вручение Гран-при победителям дегустационного конкурса «Продэкспо-2020», Конгресс производителей и торговых сетей, конференция «Производить и покупать ответственно» и другие мероприятия.
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