Более 80 экспонентов из Беларуси и Российской Федерации принимают участие в специализированной продовольственной выставке-ярмарке «Продэкспо-2020», которая проходит в Минске с 10 по 13 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в первый день выставки состоялся деловой форум «Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси», который собрал представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы.

В рамках «Продэкспо-2020» также состоится церемония награждения победителей Международного кулинарного кубка-2020, вручение Гран-при победителям дегустационного конкурса «Продэкспо-2020», Конгресс производителей и торговых сетей, конференция «Производить и покупать ответственно» и другие мероприятия.