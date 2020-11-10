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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ


11:32 12.11.2020

ОАО «Молодечненский молочный комбинат» получил сертификат, подтверждающий соответствие системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности, требованиям СТБ ISO 45001-2020. Сертификат был вручен директору комбината Ирине Филипповой 11 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, работы по переходу на новый стандарт на предприятии заняли около полугода. Особых сложностей этот процесс не вызвал, поскольку здесь функционировала сертифицированная система управления охраной труда по СТБ 18001-2009.

Новый государственный стандарт СТБ ISO 45001-2020, идентичный международному стандарту ISO 45001:2018, введен в действие в Беларуси с 1 мая 2020 г.

СТБ ISO 45001-2020 концентрируется на менеджменте рисков, причем не только связанных с деятельностью на рабочем месте, но и с управленческими рисками. Стандарт имеет структуру высокого уровня, применяемую ISO для всех стандартов на системы менеджмента. Это упрощает его интеграцию в общую систему менеджмента организации. СТБ ISO 45001-2020 также разработан с использованием концепции цикла PDСA (Plan-Do-Check-Act, Планируй – Делай – Проверяй – Действуй), который помогает организациям постоянно улучшаться.

Срок перехода организаций на новые требования в Беларуси, как и во всем мире, завершится 30 сентября 2021 г.

В настоящее время около 130 организаций пищевой, строительной, лесной отраслей, связи, геодезии, перевозки грузов подтвердили соответствие систем менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности требованиям СТБ ISO 45001-2020.
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