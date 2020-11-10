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ЭКОНОМИКА РБ


ФЕЛЬДШЕРАМ И ПОМОЩНИКАМ ВРАЧА В БЕЛАРУСИ ВРЕМЕННО РАЗРЕШИЛИ ВЫПИСЫВАТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ


10:31 12.11.2020

Фельдшерам и помощникам врача временно разрешили оформлять больничные листы. Соответствующий приказ № 1191 от 10 ноября 2020 года подписан Минздравом Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, сделано это для оптимизации работы амбулаторно-поликлинической сети и снижения нагрузки на врачей.

«Документ действует только на период подъема инфекционной заболеваемости. Данным документом Минздрав предоставляет право некоторым медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием (фельдшерам и помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи) проводить экспертизу временной нетрудоспособности в эпидемический подъем инфекционной заболеваемости», - говорится в сообщении.

Постановлением также установлен максимальный срок, на который может выдаваться листок нетрудоспособности этими специалистами – не более чем на 10 календарных дней.

При этом в ведомстве подчеркивают, что данное право предоставляется не всем медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием учреждения, а только самым высококвалифицированным. Списки сотрудников будут утверждены при взаимодействии Минздрава, главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, территориальных органов Фонда соцзащиты населения Минтруда.
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