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ЭКОНОМИКА РБ
ФЕЛЬДШЕРАМ И ПОМОЩНИКАМ ВРАЧА В БЕЛАРУСИ ВРЕМЕННО РАЗРЕШИЛИ ВЫПИСЫВАТЬ БОЛЬНИЧНЫЕ
10:31 12.11.2020
Фельдшерам и помощникам врача временно разрешили оформлять больничные листы. Соответствующий приказ № 1191 от 10 ноября 2020 года подписан Минздравом Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, сделано это для оптимизации работы амбулаторно-поликлинической сети и снижения нагрузки на врачей.
«Документ действует только на период подъема инфекционной заболеваемости. Данным документом Минздрав предоставляет право некоторым медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием (фельдшерам и помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи) проводить экспертизу временной нетрудоспособности в эпидемический подъем инфекционной заболеваемости», - говорится в сообщении.
Постановлением также установлен максимальный срок, на который может выдаваться листок нетрудоспособности этими специалистами – не более чем на 10 календарных дней.
При этом в ведомстве подчеркивают, что данное право предоставляется не всем медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием учреждения, а только самым высококвалифицированным. Списки сотрудников будут утверждены при взаимодействии Минздрава, главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, территориальных органов Фонда соцзащиты населения Минтруда.
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