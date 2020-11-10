Концерн «Беллесбумпром» продолжит работу по наращиванию объемов переработки вторичного сырья. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства Татьяна Зайцева.

По ее словам, предприятия концерна сегодня являются основными потребителями (переработчиками) отходов бумаги и картона в Беларуси, для которых макулатура используется в качестве основного и, практически по всем предприятиям, единственного сырья для производства картонно-бумажной и упаковочной продукции.

С учетом необходимости постоянного улучшения качества производимой продукции и в связи с проводимыми модернизациями и техническим перевооружением на перерабатывающих предприятиях концерна, объемы переработки макулатуры постоянно растут.

Так, в 2015 году предприятиями концерна «Беллесбумпром» переработано 197,9 тыс. тонн макулатуры, в 2016 году – 203,9 тыс. тонн, в 2017 году – 240,7 тыс. тонн, в 2018 году – 310,9 тыс. тонн, 2019 году 299,9 тыс. тонн, за 9 месяцев 2020 года – 190,2 тыс. тонн. При этом суммарная потребность в макулатурном сырье предприятий концерна «Беллесбумпром» на 2020 год составляет 282,5 тыс. тонн.

С целью увеличения переработки макулатуры концерном «Беллесбумпром» реализуются при поддержке государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» инвестиционные проекты. Завершена реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и модернизация ОАО «СКБЗ «Альбертин», включающего приобретение и установку картоноделательной машины и потока по подготовке макулатурной массы.

Реализуемые мероприятия по модернизации способствовали увеличению объема переработки макулатуры до 95 тыс. тонн в год, что больше на 40% уровня 2016 года до модернизации (63 тыс. тонн); увеличение объема производства картона до 50 тыс. тонн в год, до ввода в эксплуатацию объем производства составлял 30 тыс. тонн картона в год.

Для увеличения объемов производства и дальнейшего развития ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» (Шклов) в настоящее время завершается реализация инвестиционного проекта «Реконструкция размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины №2», основной целью которого является увеличение объемов переработки макулатурного сырья низкосортных марок.

Реализация этого проекта позволит фабрике увеличить объем переработки вторичных отходов (низкосортной макулатуры), образующихся во всех регионах Республики Беларусь в 3,5 раза – с 6,5 до 22,9 тыс. тонн в год и увеличить производительность бумагоделательной машины на 50% (с 34 800 до 52 200 тонн в год).