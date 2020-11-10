ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОДОЛЖИТ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ


10:22 12.11.2020

Концерн «Беллесбумпром» продолжит работу по наращиванию объемов переработки вторичного сырья. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства Татьяна Зайцева.

По ее словам, предприятия концерна сегодня являются основными потребителями (переработчиками) отходов бумаги и картона в Беларуси, для которых макулатура используется в качестве основного и, практически по всем предприятиям, единственного сырья для производства картонно-бумажной и упаковочной продукции.

С учетом необходимости постоянного улучшения качества производимой продукции и в связи с проводимыми модернизациями и техническим перевооружением на перерабатывающих предприятиях концерна, объемы переработки макулатуры постоянно растут.

Так, в 2015 году предприятиями концерна «Беллесбумпром» переработано 197,9 тыс. тонн макулатуры, в 2016 году – 203,9 тыс. тонн, в 2017 году – 240,7 тыс. тонн, в 2018 году – 310,9 тыс. тонн, 2019 году 299,9 тыс. тонн, за 9 месяцев 2020 года – 190,2 тыс. тонн. При этом суммарная потребность в макулатурном сырье предприятий концерна «Беллесбумпром» на 2020 год составляет 282,5 тыс. тонн.

С целью увеличения переработки макулатуры концерном «Беллесбумпром» реализуются при поддержке государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» инвестиционные проекты. Завершена реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и модернизация ОАО «СКБЗ «Альбертин», включающего приобретение и установку картоноделательной машины и потока по подготовке макулатурной массы.

Реализуемые мероприятия по модернизации способствовали увеличению объема переработки макулатуры до 95 тыс. тонн в год, что больше на 40% уровня 2016 года до модернизации (63 тыс. тонн); увеличение объема производства картона до 50 тыс. тонн в год, до ввода в эксплуатацию объем производства составлял 30 тыс. тонн картона в год.

Для увеличения объемов производства и дальнейшего развития ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» (Шклов) в настоящее время завершается реализация инвестиционного проекта «Реконструкция размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины №2», основной целью которого является увеличение объемов переработки макулатурного сырья низкосортных марок.

Реализация этого проекта позволит фабрике увеличить объем переработки вторичных отходов (низкосортной макулатуры), образующихся во всех регионах Республики Беларусь в 3,5 раза – с 6,5 до 22,9 тыс. тонн в год и увеличить производительность бумагоделательной машины на 50% (с 34 800 до 52 200 тонн в год).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2020
валюта курс
EUR 3.0184
USD 2.5551
RUB 3.3546
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0170 3.0270
USD 2.5660 2.5750
RUB 3.3250 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1780
EUR/RUB 90.6500 91.4500
USD/RUB 77.2500 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте