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ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОДГОТОВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ КОДЕКСА ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:13 12.11.2020
Совет по развитию предпринимательства совместно с рядом партнерских организаций подготовил и направил в Министерство архитектуры и строительства замечания и предложения к проекту Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, эти инициативы обсуждены 10 ноября 2020 года на согласительном совещании, участие в котором приняли представители Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства, Белорусской ассоциации инженеров-консультантов, Республиканской ассоциации предприятий промышленности, «БелАПП», Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. проф. М.С.Кунявского.
В ходе совещания были выработаны согласованные решения по большинству спорных позиций. После внесения соответствующих корректировок проект Кодекса будет повторно направлен в Совет для согласования.
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