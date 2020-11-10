Совет по развитию предпринимательства совместно с рядом партнерских организаций подготовил и направил в Министерство архитектуры и строительства замечания и предложения к проекту Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, эти инициативы обсуждены 10 ноября 2020 года на согласительном совещании, участие в котором приняли представители Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства, Белорусской ассоциации инженеров-консультантов, Республиканской ассоциации предприятий промышленности, «БелАПП», Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. проф. М.С.Кунявского.

В ходе совещания были выработаны согласованные решения по большинству спорных позиций. После внесения соответствующих корректировок проект Кодекса будет повторно направлен в Совет для согласования.