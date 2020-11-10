Национальный центр интеллектуальной собственности и администрация индустриального парка «Великий камень» подписали 11 ноября соглашение о создании на территории парка Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Подписи под документом поставили генеральный директор НЦИС Владимир Рябоволов и глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, деятельность новой структуры на территории индустриального парка упростит исследователям поиск информации о существующих научных достижениях и активизирует научную работу молодых ученых и стартап-организаций. Теперь все желающие сотрудники резидентов парка получат бесплатный доступ к патентным и непатентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, НЦИС и другим тематическим ресурсам. Кроме того, при необходимости пользователям окажут консультацию и помощь с поиском нужных материалов, а также проведут обучающие мероприятия по работе с базами данных.

Международный проект по созданию сети Центров поддержки технологий и инноваций, инициированный еще в 2009 году Всемирной организацией интеллектуальной собственности, направлен на развитие инновационного потенциала стран и регионов через обеспечение информационной и научно-методической поддержкой пользователей услуг ЦПТИ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. В настоящее время в Беларуси функционирует восемь центров: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке и ее областных филиалах, Национальном центре интеллектуальной собственности и Белорусском государственном университете.