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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ $6,4 МЛРД
09:34 12.11.2020
За январь-сентябрь 2020 г. иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики (кроме банков) $6,4 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (43,1% от всех поступивших инвестиций), Кипра (9,1%) и Австрии (7,4%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $4,5 млрд, или 70,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2020 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж $3,2 млрд инвестиций.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (69,5% от всех направленных инвестиций), Украины (10,3%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8,6%).
На долю прямых инвестиций приходилось 94,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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