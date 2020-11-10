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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ ЗА ОКТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 3%
18:41 11.11.2020
Активность по поиску съемного жилья в Минске существенно сократилась еще в сентябре, а в октябре падение продолжилось (за месяц -3%).
Как результат, число заинтересованных в аренде квартир оказалось самым низким для середины осени за последние 4 года, пишет Realt.by.
На фоне сокращения спроса общее число свободных для заселения квартир за месяц увеличилось на 8%. В большей степени рынок пополнился 1-комнатными квартирами, которых по сравнению с сентябрем стало сразу на 11% больше.
Текущий уровень предложения практически в 2 раза выше, чем в октябре прошлого года.
За месяц существенных изменений в уровне арендных ставок не произошло ни в одном из сегментов.
На конец октября средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $279 (снижение на 0,7%); 2-комнатные квартиры — $347 (снижение на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $438 (снижение на 0,2%).
За 12 месяцев 2- и 3-комнатные квартиры подешевели на 2,8% и 5,6% соответственно. Цены аренды «однушек» по сравнению с октябрем прошлого года практически не изменились.
Доходность аренды за месяц не претерпела изменений. На данный момент аренда позволяет заработать в 2,6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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