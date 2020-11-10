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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛШИНА УВЕЛИЧИВАЕТ ПОСТАВКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН
18:18 11.11.2020
ОАО «Белшина» увеличивает поставки радиальных бескамерных шин размера 40.00R57 модели Bel-350 с металлокордом в каркасе и брекере, чье серийное производство было начато в конце 2018 года в рамках инвестпроекта по созданию на заводе производства ЦМК шин с посадочным диаметром 57-63 дюйма.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, модель предназначена для эксплуатации на карьерных автосамосвалах БелАЗ и других марок грузоподъемностью 220 тонн при температуре от -55 до +45 градусов в карьерах горнорудной промышленности, которые классифицируют как «тяжелые». Данная шина отлично зарекомендовала себя во время эксплуатационных испытаний в Сербии и показала результат на уровне аналогичных шин ведущих мировых производителей.
Режим вулканизации одной шины размера 40.00R57 занимает более половины суток - 14 часов 25 минут, а после выемки из пресс-формы на участке заключительных операций уже готовая шина должна пройти послевулканизационную вылежку в течение не менее восьми часов. Затем она проходит рентген, подготовку к реализации, получает штамп качества и уходит в сбыт. Стоимость одной шины Belshina Bel-350 сегодня составляет более 36 тысяч белорусских рублей, и выпуск шин этой модели рентабелен для предприятия.
Новыми белорусскими мегашинами предполагается комплектовать не только самосвалы БЕЛАЗ, но также карьерную технику других мировых производителей.
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