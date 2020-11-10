ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА МИНСКА СОСТОИТСЯ 18 НОЯБРЯ

18:02 11.11.2020 18 ноября 2020 года состоится прямая телефонная линия директора государственного предприятия «Столичный транспорт и связь». Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, задать вопросы по работе пассажирского транспорта столицы можно будет с 09:00 до 11:00 по номеру телефона (017) 219-85-13.