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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 3,1%
17:50 11.11.2020
Продовольственные товары в Минске в октябре 2020 года подорожали по сравнению с сентябрем на 0,4 процентных пункта, с начала года – на 3,1%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года – на 3,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, цены на непродовольственные товары в октябре повысились по сравнению с сентябрем на 1,7%, с начала года – на 8,0%, за январь-октябрь 2020 года к январю- октябрю 2019 года – на 5,2%.
Услуги в октябре 2020 года подорожали по сравнению с сентябрем на 0,8 процентных пункта, с начала года – на 5,9%, за январь-октябрь 2020 года к январю- октябрю 2019 года – на 6,8%. При этом годовой рост цен на услуги в октябре текущего года составил 7,1%.
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