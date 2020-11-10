Объем производства инновационной продукции по проектам Государственной программы инновационного развития (ГПИР) увеличился с 295 млн рублей в 2016 году до 1,2 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщил сегодня на открытии форума «Инновационная Борисовщина 2.0» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, стоимостной объем инновационной продукции в целом составит 7,3 млрд долларов США в эквиваленте, что в 1,5 раза больше объема данной продукции на начало пятилетки. Положительная динамика есть и по другим показателям инновационного развития.

Так, удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства промпредприятий увеличился с 13,1% в 2015 году до 17% в 2020 году. Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции увеличилась с 30,9% в 2015 году до 38% в 2020 году. Удельный вес инновационно активных организаций вырос с 19,6% в 2015 году до 26% в 2020 году. За пять лет реализации программы создано и модернизировано более 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и более 60 инновационных производств.

Весомый вклад в обеспечение устойчивого инновационного развития вносят проекты по созданию новых производств и мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры ГПИР. «Особое внимание Госкомитет по науке и технологиям уделяет развитию субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе технопарков. В республике уже создана сеть из 17 технопарков, которые охватывают все регионы нашей страны и являются центрами притяжения инновационных производств и разработок. И Борисовщина не является исключением», – подчеркнул Александр Шумилин. В апреле 2020 года статус субъекта инновационной инфраструктуры получило общество с ограниченной ответственностью «Борисовский региональный технопарк». Кроме того, в Борисовском районе в 2019 году создан филиал технопарка ИнКата. В следующем году планируется ввод в эксплуатацию производственных площадей филиала, а до конца текущего года – коворкинг на базе Центра притяжения Белагропромбанка в Борисове.

«У нас высокотехнологичная страна, и техническое творчество и инновации очень важны. Нужно не только создавать новые технологии, но и эффективно использовать их в реальном секторе экономики, повышать конкурентоспособность страны через разработку и внедрение высокотехнологичных и наукоемких инноваций», – сказал председатель ГКНТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в рамках Государственной программы инновационного развития нового цикла в 2021-2025 годах в Минской области планируется реализация 12 проектов.

По новым проектам предусмотрено создание инновационных производств в ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и крестьянском хозяйстве «Антей-Сад», а также открытие реабилитационного центра для пожилых людей и инвалидов с использованием роботизированных технологий в Узденской районной больнице.

Помимо выпуска инновационной, экспортоориентированной продукции будет создано 83 рабочих места, а проект в Узденской больнице не только не имеет аналогов в Беларуси, но и относится к V технологическому укладу.

На Борисовщине, в рамках переходящих проектов, планируется реализовать 2 проекта с элементами технологий Индустрии 4.0: производство интеллектуальных автокомпонентов и систем для автотранспортных средств экологического класса Евро-5, Евро-6 (ОАО «Экран», Борисов) и производство нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники (ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», Борисов), а также 2 инновационных проекта в области медицины и автомобилестроения: производство медицинского стекла и изделий из него с внедрением инновационных технологий и лазерной резки стеклотрубки (ОАО «Белмедстекло», Борисов) и современное гибкое автоматизированное производство узлов рулевого управления для комплектации автомобильной техники (ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», Борисов).