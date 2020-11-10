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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ КМ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-10КВ ОТРЕМОНТИРОВАНО РУП «МИНСКЭНЕРГО» С НАЧАЛА ГОДА
17:16 11.11.2020
За десять месяцев 2020 года энергетиками РУП «Минскэнерго» отремонтировано 3112,1 км линий электропередачи 0,4-10кВ и 1464 комплектных трансформаторных подстанций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в целом для успешной подготовки электросети к осенне-зимнему периоду энергетики Минщины заменили 162,48 км дефектного провода на воздушных линиях (ВЛ) 10 кВ и 526,14 км на ВЛ 0,4 кВ.
Также будут заменены изоляторы, более четырех тысяч железобетонных опор, осуществлена выправка опор, замена арматуры.
По ВЛ 0,4-10кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений.
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