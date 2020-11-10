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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК ЧЕРЕЗ БУТБ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС В 2,3 РАЗА И ДОСТИГ $26 МЛН


16:58 11.11.2020

Экспорт растительных масел и кормовых добавок через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) по итогам 10 месяцев вырос в 2,3 раза и достиг $26 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, доля данной продукции в общем экспорте товаров сельскохозяйственной группы составила 43%. Для сравнения: в январе-октябре 2019 г. этот показатель составлял лишь 17%.

Росту экспортных поставок поспособствовал повышенный спрос на белорусские растительные масла в странах Прибалтики, куда была реализована продукция переработки масличных на сумму $14,7 млн. При этом лидером по закупкам стала Литва с суммой сделок $6,2 млн.

Еще одним фактором, оказавшим положительное влияние на динамику продаж, стал запуск экспортных торгов свекловичным жомом и мелассой. За полтора месяца через БУТБ реализовано 12,7 тыс. т данной продукции на $1,8 млн. Основной рынок сбыта – страны Евросоюза.

Ценовой тренд в текущем году можно охарактеризовать как восходящий. Экспортные биржевые котировки на растительные масла и кормовые добавки растут примерно с середины весны. Например, рапсовое масло, которое является одной из самых востребованных товарных позиций, подорожало с $656 в апреле до $846 за тонну в октябре.

«Сложившая на биржевой площадке ценовая конъюнктура в целом отражает текущую ситуацию на мировом рынке, где сокращение объемов производства вызвало существенный рост цен. При этом белорусские биржевые котировки несколько ниже, чем в странах Европейского союза, что делает продукцию наших предприятий более конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами», – отметили в пресс-службе БУТБ.
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