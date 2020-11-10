Молочный шоколад кондитерской фабрики «Спартак» прошел проверку независимой некоммерческой организации «Роскачество».

Согласно результатам лабораторных исследований, молочный шоколад предприятия признан высококачественным, так как соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

Тяжелые металлы (ртуть, мышьяк, кадмий и свинец) в количестве, превышающем обязательные требования, а также микотоксины и пестициды в составе отсутствуют. ГМО также не обнаружены. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.

Соотношение массовой доли молочного жира (4,7%) и сухого обезжиренного остатка молока (16,4%) подтверждает наличие в составе шоколада молока. К тому же шоколад содержит 34,2% общего сухого остатка какао. Соотношение данных ингредиентов соответствует идентификационным признакам молочного шоколада. Массовые доли общего сахара и жира соответствуют заявленным в маркировке.

Содержание лауриновой кислоты в продукте составило 1% от массовой доли жирных кислот, что говорит об отсутствии в шоколаде заменителей масла какао лауринового типа. Исследования также подтвердили отсутствие в шоколаде эквивалента масла какао. Степень измельчения составила 98,1%, что соответствует опережающему стандарту Роскачества.

Лицевая поверхность шоколада с рисунком, блестящая, без поседения и зараженности вредителями. Консистенция твердая, структура однородная. Вкус и запах свойственные для данного типа шоколада, без постороннего привкуса и запаха.

Фактическая масса нетто соответствует заявленной.

«Тем не менее данный товар не может претендовать на российский Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения», - говорится в сообщении российского ведомства.