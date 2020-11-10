ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «СПАРТАК» ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ НЕЗАВИСИМОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОСКАЧЕСТВО»


16:36 11.11.2020

Молочный шоколад кондитерской фабрики «Спартак» прошел проверку независимой некоммерческой организации «Роскачество».

Согласно результатам лабораторных исследований, молочный шоколад предприятия признан высококачественным, так как соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

Тяжелые металлы (ртуть, мышьяк, кадмий и свинец) в количестве, превышающем обязательные требования, а также микотоксины и пестициды в составе отсутствуют. ГМО также не обнаружены. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.

Соотношение массовой доли молочного жира (4,7%) и сухого обезжиренного остатка молока (16,4%) подтверждает наличие в составе шоколада молока. К тому же шоколад содержит 34,2% общего сухого остатка какао. Соотношение данных ингредиентов соответствует идентификационным признакам молочного шоколада. Массовые доли общего сахара и жира соответствуют заявленным в маркировке.

Содержание лауриновой кислоты в продукте составило 1% от массовой доли жирных кислот, что говорит об отсутствии в шоколаде заменителей масла какао лауринового типа. Исследования также подтвердили отсутствие в шоколаде эквивалента масла какао. Степень измельчения составила 98,1%, что соответствует опережающему стандарту Роскачества.

Лицевая поверхность шоколада с рисунком, блестящая, без поседения и зараженности вредителями. Консистенция твердая, структура однородная. Вкус и запах свойственные для данного типа шоколада, без постороннего привкуса и запаха.

Фактическая масса нетто соответствует заявленной.

«Тем не менее данный товар не может претендовать на российский Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения», - говорится в сообщении российского ведомства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
валюта курс
EUR 3.0256
USD 2.5569
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0150
USD 2.5520 2.5570
RUB 3.3430 3.3520
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.7300 90.3000
USD/RUB 76.3000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте