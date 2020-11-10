Подведены результаты конкурса инициатив по развитию предпринимательства, организованного с 5 июня по 31 июля 2020 года в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством экономики при финансовой поддержке Европейского союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, по итогам конкурса будут профинансированы 33 инициативы: 8 кластерных и 25 социально-значимых.

С полным списком победителей и кратким описанием инициатив можно ознакомиться по ссылке.

Финансовая поддержка предоставлялась инициативам по двум тематическим направлениям.

Кластерная инициатива – комплекс мероприятий по организации совместной деятельности территориально-локализованных юридических и физических лиц с намерением создать кластер, направленный на развитие и усиление конкурентоспособности его участников.

Социально-значимая инициатива – комплекс мер по поддержке деловой инициативы, направленной на решение какой-либо социальной проблемы, развитие инклюзии или расширение поддержки социально уязвимых групп.

Предполагалось, что реализация данных инициатив будет способствовать повышению предпринимательской активности, решению задач местного экономического развития, развитию взаимодействия между организациями некоммерческого сектора, органами местного управления и самоуправления и бизнес-сообществом.