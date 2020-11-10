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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ НА 5%


15:45 11.11.2020

За 9 месяцев 2020 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» внесли свыше 157 млн рублей налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Как сообщает сайт СЭЗ, это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резиденты СЭЗ, находящиеся в Гродно и Гродненском районе, уплатили в бюджет и внебюджетные фонды 78 млн рублей, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Более 31 млн рублей уплатили резиденты СЭЗ в Сморгонском районе, 14 млн – в Слонимском районе, 7 млн – в Лидском районе. Свыше 70% от общего объема оплаченных налогов и платежей пришлось на компании частной формы собственности, где доля государства в уставном фонде менее 50%.

В январе-сентябре 2020 года улучшился ряд экономических показателей резидентов. Выручка от реализации продукции, работ, услуг за девять месяцев выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 2 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата на предприятиях-резидентах СЭЗ без ведомственной подчиненности выросла на 12% и превысила 1500 рублей.

Всего в СЭЗ «Гродноинвест» осуществляют деятельность 75 компаний с капиталом из 40 стран мира. В этом году новыми резидентами СЭЗ стали ирландская компания «Скайватт» с проектом по строительству фотоэлектрической станции, белорусская компания «ЗОВ-МАРКЕТ» с проектом по созданию производства по переработке древесины, белорусско-российская компания «ЕУЭкоПак» с актуальным проектом по созданию производства бумажной упаковки. Еще одна компания, «МБА Инвестмент», реализует проект в качестве резидента специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал».
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