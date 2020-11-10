Гродненские таможенники в пункте пропуска «Бенякони» пресекли попытку незаконного ввоза из Литвы на территорию Евразийского экономического союза товара стоимостью порядка 50 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, согласно представленным к таможенному контролю сведениям, в машине в адрес российских получателей следовал сборный груз различных наименований. В результате досмотра обнаружены 20 незаявленных в документах кондиционеров, оценочная стоимость которых составила порядка 50 тыс. рублей. Таким образом «экономия» на уплате таможенных платежей по незаявленному товару составила бы более 13 тыс. рублей.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.