С 11 ноября 2020 г. официальный сайт Национального павильона Республики Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае (ОАЭ) открыт для пользователей в интернете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД, теперь любой желающий сможет получать оперативные новости и актуальную информацию об участии нашей страны в самом масштабном выставочном проекте современности. Для зарубежных посетителей предусмотрена англоязычная версия.

Пользователи сайта смогут узнать историю выставок ЭКСПО, детально ознакомиться с концепцией белорусского павильона, участниками и партнерами, а также деловой и культурной программами мероприятий, которые организует наша страна для гостей павильона на протяжении шести месяцев с 1 октября 2021 по 31 марта 2022.

Для оперативного информирования общественности, кроме новостного раздела, предусмотрена галерея, которая будет пополняться самыми яркими фото-моментами проекта, а также новостная поддержка Национального павильона в социальных сетях – Facebook, Instagram и Twitter.

В разделе для участников каждый сможет найти полезную информацию о самых выгодных тарифах перелета в ОАЭ, оптимальных предложениях от отелей, различных категориях входных билетов, а также о возможности поучаствовать в ЭКСПО-2020 в качестве партнера Национального павильона.

Интерфейс сайта выполнен с использованием фирменного стиля Национального павильона, в основе которого лежит традиционная белорусская символика и орнаменты.

Оператором сайта и Национальной экспозиции на ЭКСПО-2020 является Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.