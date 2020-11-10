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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛ РАБОТУ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БЕЛОРУССКОГО ПАВИЛЬОНА НА ЭКСПО-2020
15:03 11.11.2020
С 11 ноября 2020 г. официальный сайт Национального павильона Республики Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае (ОАЭ) открыт для пользователей в интернете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД, теперь любой желающий сможет получать оперативные новости и актуальную информацию об участии нашей страны в самом масштабном выставочном проекте современности. Для зарубежных посетителей предусмотрена англоязычная версия.
Пользователи сайта смогут узнать историю выставок ЭКСПО, детально ознакомиться с концепцией белорусского павильона, участниками и партнерами, а также деловой и культурной программами мероприятий, которые организует наша страна для гостей павильона на протяжении шести месяцев с 1 октября 2021 по 31 марта 2022.
Для оперативного информирования общественности, кроме новостного раздела, предусмотрена галерея, которая будет пополняться самыми яркими фото-моментами проекта, а также новостная поддержка Национального павильона в социальных сетях – Facebook, Instagram и Twitter.
В разделе для участников каждый сможет найти полезную информацию о самых выгодных тарифах перелета в ОАЭ, оптимальных предложениях от отелей, различных категориях входных билетов, а также о возможности поучаствовать в ЭКСПО-2020 в качестве партнера Национального павильона.
Интерфейс сайта выполнен с использованием фирменного стиля Национального павильона, в основе которого лежит традиционная белорусская символика и орнаменты.
Оператором сайта и Национальной экспозиции на ЭКСПО-2020 является Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.
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