ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЧАЛ РАБОТУ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БЕЛОРУССКОГО ПАВИЛЬОНА НА ЭКСПО-2020


15:03 11.11.2020

С 11 ноября 2020 г. официальный сайт Национального павильона Республики Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае (ОАЭ) открыт для пользователей в интернете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД, теперь любой желающий сможет получать оперативные новости и актуальную информацию об участии нашей страны в самом масштабном выставочном проекте современности. Для зарубежных посетителей предусмотрена англоязычная версия.

Пользователи сайта смогут узнать историю выставок ЭКСПО, детально ознакомиться с концепцией белорусского павильона, участниками и партнерами, а также деловой и культурной программами мероприятий, которые организует наша страна для гостей павильона на протяжении шести месяцев с 1 октября 2021 по 31 марта 2022.

Для оперативного информирования общественности, кроме новостного раздела, предусмотрена галерея, которая будет пополняться самыми яркими фото-моментами проекта, а также новостная поддержка Национального павильона в социальных сетях – Facebook, Instagram и Twitter.

В разделе для участников каждый сможет найти полезную информацию о самых выгодных тарифах перелета в ОАЭ, оптимальных предложениях от отелей, различных категориях входных билетов, а также о возможности поучаствовать в ЭКСПО-2020 в качестве партнера Национального павильона.

Интерфейс сайта выполнен с использованием фирменного стиля Национального павильона, в основе которого лежит традиционная белорусская символика и орнаменты.

Оператором сайта и Национальной экспозиции на ЭКСПО-2020 является Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
валюта курс
EUR 3.0256
USD 2.5569
RUB 3.3493
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0256 -0.0361
USD 2.5569 -0.0201
RUB 3.3493 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0150
USD 2.5520 2.5570
RUB 3.3430 3.3520
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.7300 90.3000
USD/RUB 76.3000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте