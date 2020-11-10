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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 109,3 ТЫСЯЧИ


14:44 11.11.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 ноября 2020 года выросло до 109,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 10 ноября зарегистрированы 109 тыс. 357 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 92 тыс. 266 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1022 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1057 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 750 тыс. 21 тест.
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