Предприятия лесной отрасли Беларуси за 10 месяцев 2020 года поставили в КНР продукции на $7,5 млн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры были озвучены во время совещания с участием министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, росту реализации способствовало расширение условий поставок. В частности, была налажена отправка грузов железнодорожным транспортом. Это позволило сократить время доставки грузов в 2 раза.

Одна из задач, которая стоит сегодня, - расширение ассортимента поставляемой продукции в Китай. В частности, перспективным видом могут стать топливные гранулы, массовое производство которых было запущено в отрасли в нынешнем году.

Во время совещания Виталий Дрожжа обратил внимание руководства УП «Беллесэкспорт» на работу с зарубежными партнерами, в частности, на азиатском направлении. По мнению министра, ее необходимо активизировать.

К примеру, Китай для лесохозяйственных учреждений является одним из важнейших партнеров. Несмотря на то, что основная доля экспорта сегодня приходится на европейские страны, именно китайский рынок демонстрирует значительный рост.

Не менее важный вопрос – выход на конечных потребителей. Эту задачу глава отрасли ставил неоднократно. Определенные успехи в данном направлении есть, однако о полном решении проблемы пока говорить рано.

«Поступают сообщения о том, что в Великобритании, например, продукция белорусского производства зачастую продается в упаковках прибалтийских фирм… При этом ввиду высокого качества пользуется там большим спросом. Возникает вопрос: почему мы не работаем там сами и упускаем часть денег?», - озвучил проблему министр и потребовал активизировать работу в данном направлении.

Всего организации Минлесхоза осуществляют экспорт товаров и услуг более чем в 30 стран.