ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ОТМЕНИЛИ АВТОБУС № 111 ПО МАРШРУТУ ОТ СТАРОГО АЭРОПОРТА ДО ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

13:05 11.11.2020 В Минске отменили автобусный маршрут № 111 «Старый аэропорт - пл. Победы». «В связи с изменением направлений передвижений пассажиров и перераспределением пассажиропотоков после открытия 3-й линии метрополитена отменяется восстановление автобусного маршрута № 111 «Старый аэропорт - пл. Победы» на осенне-зимний период», - говорится в сообщении ГП «Столичный транспорт и связь».