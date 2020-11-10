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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОТМЕНИЛИ АВТОБУС № 111 ПО МАРШРУТУ ОТ СТАРОГО АЭРОПОРТА ДО ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
13:05 11.11.2020
В Минске отменили автобусный маршрут № 111 «Старый аэропорт - пл. Победы».
«В связи с изменением направлений передвижений пассажиров и перераспределением пассажиропотоков после открытия 3-й линии метрополитена отменяется восстановление автобусного маршрута № 111 «Старый аэропорт - пл. Победы» на осенне-зимний период», - говорится в сообщении ГП «Столичный транспорт и связь».
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