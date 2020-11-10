Правительство обеспокоено ростом количества убыточных организаций. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 10 ноября на заседании Совета министров, где подводились итоги работы экономики за январь-сентябрь 2020 года.

"Главное мерило эффективности нашей работы - финансовый результат. В целом он положительный. Чистая прибыль составила около Br3 млрд, вместе с тем она снизилась (по сравнению с прошлым годом. - Прим.). Возросло количество убыточных организаций. Сумма убытка выросла во всех областях, особенно в Гомельской и Витебской", - отметил премьер-министр Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.