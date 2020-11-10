|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОБЕСПОКОЕНО РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ГОЛОВЧЕНКО
12:56 11.11.2020
Правительство обеспокоено ростом количества убыточных организаций. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 10 ноября на заседании Совета министров, где подводились итоги работы экономики за январь-сентябрь 2020 года.
"Главное мерило эффективности нашей работы - финансовый результат. В целом он положительный. Чистая прибыль составила около Br3 млрд, вместе с тем она снизилась (по сравнению с прошлым годом. - Прим.). Возросло количество убыточных организаций. Сумма убытка выросла во всех областях, особенно в Гомельской и Витебской", - отметил премьер-министр Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2020
Курсы в банках
на 11.11.2020
Конвертация в банках
на 11.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте