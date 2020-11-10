По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за октябрь 2020 г. к сентябрю 2020 г. составил 100,6%, к январю 2020 г. – 104,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, поскольку индекс потребительских цен за октябрь 2020 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за октябрь 2020 г. индексации не подлежат.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2020 г. в размере 375 рублей постановлением Совмина № 582 от 29 августа 2019 г.

В связи с тем, что индекс потребительских цен за октябрь 2020 г. не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума (август 2020 г.), денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за октябрь 2020 г. не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за октябрь 2020 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 258 рублей 11 копеек.