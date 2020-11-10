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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ С 11 НОЯБРЯ ВВОДИТСЯ В ПОЛОЦКОМ РАЙОНЕ


11:55 11.11.2020

В Полоцке и районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.

Как поясняется, это обусловлено эпидобстановкой, а также игнорированием жителями советов врачей и пренебрежением средствами индивидуальной защиты в общественных местах.

Маски обязательно нужно будет надевать, входя в магазины, торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения.

Соблюдение масочного режима обязательно при посещении административных зданий, отделений связи, почты, банков, объектов бытового обслуживания, аптек.

Пассажиры общественного транспорта (в том числе маршрутных такси и такси) должны быть в маске.
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