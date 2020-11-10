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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДО КОНЦА 2020 ГОДА НУЖНО СНИЗИТЬ НА BR1 МЛРД – ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ
11:43 11.11.2020
Запасы готовой продукции до конца 2020 года нужно снизить на Br1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 10 ноября на заседании Совета министров, где подводились итоги работы экономики за январь-сентябрь 2020 года.
По его словам, в целом эта работа идет по графику, но отставание есть в организациях Минпрома, "Беллегпрома", Витебской области и Минска. Затраты на производство и реализацию продукции подросли в Минпроме, Могилевской и Гомельской областях и Минске.
Роман Головченко отметил, что с июня ВВП постепенно восстанавливается и последние два месяца сохраняется на отметке 98,7%. По оперативной информации, за октябрь видно укрепление положительной динамики промышленного производства, прибавившего 0,6%.
Поддержку экономике также оказывает сельское хозяйство, где добавленная стоимость приросла на 5,5%, строительная отрасль (на 4%), сектор информации и связи (на 8,2%).
"На эти отрасли в меньшей степени повлияла ситуация с пандемией. Динамику прироста нужно сохранить до конца 2020 года", - поручил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.
Он обратил внимание на то, что в июле правительство определило целевые задачи, которые нужно выполнить, чтобы обеспечить экономический рост не ниже 2019 года. Укрупненно этих задач четыре: экспорт, запасы готовой продукции, инвестиции и затраты - с ними пока справляются не все.
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