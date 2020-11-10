На Белорусской железной дороге (БЖД) вводится новый график движения поездов на 2020-2021 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, график движения поездов на дорогах стран Содружества независимых государств и Балтии начнет действовать с 00:00 часов 13 декабря 2020 года.

С учетом анализа динамики спроса на перевозки по основным направлениям в новом графике расширена маршрутная сеть поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса.

Впервые перевозки в сообщении Минск-Могилев будут осуществляться комфортабельным моторвагонным подвижным составом бизнес-класса. Предусматривается ежедневное курсирование до трех пар дизель-поездов серии ДП.

В новом графике по пятницам и воскресеньям предусмотрено курсирование поезда бизнес-класса Минск-Пинск. Перевозки будут осуществляться современными дизель-поездами ДП3. Кроме того, до трех пар в сутки будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса между Минском и Витебском.

В региональном сообщении с учетом сложившегося пассажиропотока предусмотрено курсирование до 632 поездов региональных линий экономкласса в сутки – с сохранением основных маршрутов в часы пик и пересадочного сообщения по пассажирообразующим станциям.

Напомним, с апреля 2020 года по решению ряда государств в связи со сложной эпидемической ситуацией было полностью приостановлено международное пассажирское железнодорожное сообщение.

При условии возобновления международных пассажирских перевозок новым графиком предусмотрено курсирование 53 пар поездов, из которых 30 пар формирования Белорусской железной дороги с сохранением основных маршрутных направлений: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и др.

Кроме этого, в новом графике в рамках реализации совместного проекта Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД» по организации дневного (скоростного) пассажирского сообщения предусмотрено курсирование двух пар поездов Москва–Минск, обслуживаемых современным моторвагонным подвижным составом.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки Белорусской железной дорогой принимаются профилактические меры, направленные на снижение риска распространения вирусных инфекций. В пассажирских помещениях вокзалов и в пассажирских поездах проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств. Места общего пользования на вокзалах и станциях, а также подвижной состав обеспечены дозаторами с антисептиками для обработки рук. В поездах межрегиональных линий экономкласса организована реализация медицинских масок.

С учетом текущей эпидемической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты и по возможности соблюдать меры социального дистанцирования.

Также для сокращения социальных контактов БЖД призывает пользоваться дистанционными каналами продаж проездных документов. Приобрести электронные билеты можно через мобильное приложение «БЧ.Мой поезд», в едином разделе «Услуги пассажирам» на официальном интернет-сайте pass.rw.by и через терминалы самообслуживания – на поезда региональных линий экономкласса и городских линий.