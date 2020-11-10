ЭКОНОМИКА РБ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ СЧИТАЮТ ОБЪЕКТИВНЫМ СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ФОНЕ СИТУАЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

10:47 11.11.2020 Премьер-министр Роман Головченко назвал объективным снижение экспорта по таким позициям, как нефть и нефтепродукты, калий, на фоне ситуации на мировых рынках. Мнение было озвучено 10 ноября на заседании Совета министров, где подводились итоги работы экономики за январь-сентябрь 2020 года. В то же время он обратил внимание на падение экспорта грузовых автомобилей, прежде всего БЕЛАЗов. Кроме того, в сентябре снизились поставки на экспорт тракторов, седельных тягачей и легковых автомобилей.