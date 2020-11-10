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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ СЧИТАЮТ ОБЪЕКТИВНЫМ СНИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ФОНЕ СИТУАЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
10:47 11.11.2020
Премьер-министр Роман Головченко назвал объективным снижение экспорта по таким позициям, как нефть и нефтепродукты, калий, на фоне ситуации на мировых рынках. Мнение было озвучено 10 ноября на заседании Совета министров, где подводились итоги работы экономики за январь-сентябрь 2020 года.
В то же время он обратил внимание на падение экспорта грузовых автомобилей, прежде всего БЕЛАЗов.
Кроме того, в сентябре снизились поставки на экспорт тракторов, седельных тягачей и легковых автомобилей.
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