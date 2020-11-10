Госатомнадзор прокомментировал ситуацию на БелАЭС.

«Госатомнадзор получил уведомление ГП «Белорусская АЭС» о том, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС в ходе выполнения испытаний на этапе «энергетический пуск» выявлена необходимость замены электротехнического измерительного оборудования. Подлежащее замене оборудование относится к 4 классу безопасности и не оказывает влияние на ядерную и радиационную безопасность объекта, которая обеспечивается надлежащим образом персоналом и системами безопасности АЭС. Последние функционируют в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства.

В нем также отмечается, что ГП «Белорусская АЭС» проинформировала о сложившейся ситуации всех заинтересованных.

В настоящее время в соответствии с выданной 23 октября 2020 года лицензией на первом энергоблоке реализуется этапная программа «энергетический пуск», которая предусматривает проведение работ и испытаний на различной мощности реакторной установки в пределах до 50% от номинальной.

Госатомнадзор осуществляет в постоянном режиме (24/7) надзор на площадке Белорусской АЭС.