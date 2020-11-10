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ЭКОНОМИКА РБ


ЧАСТЬ СТУДЕНТОВ БГУ ПЕРЕВОДЯТ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ


09:56 11.11.2020

В БГУ часть студентов переводят на дистанционное обучение.

«Принято решение с 11 ноября текущего года переводить на обучение с применением ИКТ на образовательном портале БГУ учебные группы, где выявляется повышенный уровень заболеваемости студентов. На образовательном портале размещены все необходимые учебные материалы для качественного непрерывного обучения», - говорится в сообщении университета.

При этом речь не идет о повсеместном переводе образовательного процесса на дистанционный формат.

В зависимости от эпидемиологической ситуации на факультетах, БГУ будет оперативно организовать обучение с применением ИКТ.

В числе дополнительных мер предусматривается доступ студентов БГУ на территорию университета, только согласно расписанию и по согласованию с деканатами. В БГУ Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.
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