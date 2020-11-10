ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УПАЛ НА 16,4%, ИМПОРТ – НА 19,2%

09:33 11.11.2020 В январе-сентябре 2020 г. внешнеторговый оборот товаров в Беларуси сократился к уровню января-сентября 2019 года из расчета в текущих ценах на 17,9% и составил 43 696,5 млн долларов США. Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт упал на 16,4% до 20 616,7 млн долларов, импорт – на 19,2% до 23 079,8 млн долларов. По итогам января-сентября 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 5,3%, импорт – на 11%. Средние цены экспорта снизились на 11,7%, импорта – на 9,3%.