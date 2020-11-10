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ЭКОНОМИКА РБ


ГОЛОВЧЕНКО ЗАЯВИЛ О РОСТЕ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОЧТИ НА 14%, В ЗДРАВООХРАНЕНИИ - НА 22%


09:25 11.11.2020

Зарплаты бюджетников в Беларуси выросли почти на 14%, в здравоохранении - на 22%. Такие данные озвучил премьер-министр Роман Головченко 10 ноября на заседании Совета министров, где подводились итоги работы экономики за январь-сентябрь 2020 года.

"Из семи важнейших показателей эффективности работы правительства и Нацбанка выполнены три: сальдо внешней торговли, реальные доходы населения и прямые иностранные инвестиции. Результирующий показатель работы всей экономики - реальные денежные доходы, они выросли на 3,6%. Это выше, чем планировали. Реальная заработная плата увеличилась на 8%, в том числе в бюджетной сфере - почти на 14%, и прежде всего, в системе здравоохранения - на 22%", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр назвал главной задачей, которую удалось решить в непростых экономических условиях, сохранение бесперебойной работы предприятий и отсутствие массового высвобождения работников.

"Неполная занятость на предприятиях по сравнению с маем сократилась в четыре раза", - отметил он.

По его данным, число организаций с низким уровнем оплаты труда в этом году сократилось почти в 10 раз.
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